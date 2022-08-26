İstanbulspor, Alanya deplasmanına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, Corendon Alanyaspor ile 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Alanyaspor 5 puanla 11. sırada yer alıyor. 3 haftalık periyotta henüz puan alamayan İstanbulspor ise 18. basamakta bulunuyor.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Alanyaspor 5 puanla 11. sırada yer alıyor. 3 haftalık periyotta henüz puan alamayan İstanbulspor ise 18. basamakta bulunuyor.
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