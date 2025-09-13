Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'Lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.Kasımpaşa, 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun ters vuruşu sonrası gelen golle galibiyete ulaştı.Öte yandan Kasımpaşa'da Habib Gueye, 76. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon hem ilk kez kazandı, hem de ilk kez puanla tanıştı. Marcel Licka'nın başında olduğu Fatih Karagümrük ise dördüncü lig maçında, üçüncü kez kaybetti ve 3 puanla haftayı kapattı.Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Başakşehir'i ağırlayacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.18. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun geri pası kısa düştü. Kaleci Grbic'in uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Baldursson'da kaldı. Bu futbolcunun kaleye vuruşunda Anıl Yiğit Çınar, son anda araya girerek gole engel oldu.31. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Owusu, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Bu noktaya hareketlenen Muhammed Kadıoğlu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.37. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Esgaio, soldan atağa katılan Balkovec'e topu aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.