SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Gunter, Eyüp Demirbiler, Nascimento)
Halkbank: Samet Baltacı, Arda Bostan, Kaziyski, Ertuğrul Metin, Sokolov, Hidalgo (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ulaş Kıyak, Hofer, Sotola, Berk Dilmenler)
Setler: 25-22, 25-21, 20-25, 25-22
Süre: 122 Dakika (31, 29, 30, 32)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde hata yapmadı!
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.
