08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

İsrail ve İtalya arasında 9 gollü maç: 4-5!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, İsrail'i 5-4 mağlup etti.

İsrail ve İtalya arasında 9 gollü maç: 4-5!
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında İtalya, İsrail ile karşılaştı. İtalya, Macaristan'da oynanan maçtan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

İsrail, 16. dakikada Manuel Locatelli'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İtalya, 40. dakikada Moise Kean ile 1-1'lik beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İsrail, Dor Peretz ile 52. dakikada bu kez 2-1 öne geçti.


İtalya, Moise Kean'ın 54, Matteo Politano'nun 58 ve Giacomo Raspadori'nin 81. dakikada attığı gollerle durumu 4-2'ye getirdi.

İsrail, Alessandro Bastoni'nin 87. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 4-3'e getirdi. İsrail, 90'da Dor Peretz ile bir gol daha buldu ve maç 4-4'e geldi.

İtalya, 90+1. dakikada Sandro Tonali'nin golüyle maçtan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İtalya, 4 maçta 9 puana ulaştı. İsrail, 5 maçta 9 puanda kaldı.

İtalya, grubun bir sonraki haftasında Estonya deplasmanına gidecek. İsrail, Norveç deplasmanına konuk olacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
