İspanyol ekip pide fotoğrafıyla paylaştı! 'Asıl kahraman onlar...'

Tarihi depremlerin ardından dünyanın her yerinden binlerce arama kurtarma uzmanı Türkiye'ye koştu. Hollanda'dan Yunanistan'a, Azerbaycan'dan Tayvan'a birçok ülkede yardım kampanyaları da çığ gibi büyüyor.Deprem bölgesine iki arama kurtarma ekibi gönderen ve 2 milyon dolarlık yardım yapacağını duyuran Güney Asya ülkesi Tayvan'dan, yeni bir haber var. Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.Hızla Türkiye'ye ulaşan Hollanda Kentsel Arama Kurtarma Ekibi (USAR), şimdiye kadar 10 depremzedeyi enkazlardan sağ çıkardı. Hatay'da görev yapan Hollandalı uzman ekip, 24 saat aralıksız çalışıyor.Hollanda'daki birçok kent ise, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına destek amacıyla her şehir sakini adına 1'er euro bağış yapma kararı aldı. Kampanyaya destek veren başkent Amsterdam, her kent sakini başına 1'er eurodan toplam 905 bin euro bağışladı. Ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam da, yine kişi başı 1'er eurodan toplam 663 bin euro bağışta bulundu. Enschede Belediyesi, depremzedeler için 160 bin euro paranın yanı sıra 400 de uyku tulumu yardımı yaptı.Kampanyada iki günde toplanan yardım miktarı 2 milyon euroyu geçti.Adıyaman'ın Besni ilçesindeki enkazlarda canlı arayan Polonya ekibi, Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece yarım günde 9 kişiyi kurtardı. HUSAR adlı ekip Çarşamba gün içinde de bir kişiyi daha gün ışığına sağ salim çıkardı.Toplamda 10 kişiyi kurtaran ekibin başındaki Andrzej Bartkowiak, Twitter hesabından "Türkiye görevi. Halen çalışıyorlar. Her bir can için zamana karşı bir mücadele var. Başarı için bize dua edin" mesajını paylaştı.Yine Adıyaman'da görev yapan Gürcistan'lı arama kurtarma ekibi de genç bir kadını enkazdan sağ olarak çıkardı. 60 kişiden oluşan Gürcistan ekibi, eğitimli köpeklerin yanı sıra insansız hava araçlarına da sahip. Tiflis yönetimi 40 kişilik yeni bir ekibi daha Türkiye'ye doğru yola çıkarıyor.Afrika kıtasının en güneyindeki Güney Afrika'dan arama kurtarma ekipleri arka arkaya Türkiye'ye uçtu. Aralarında doktorların da bulunduğu farklı ekiplerdeki personel sayısı 69. Tamamı gönüllülerden oluşan Güney Afrika ekiplerinin bugün enkazlarda çalışmaya başlaması bekleniyor.İspanyol yardım gemileri İskenderun'a ulaştı. Juan Carlos I ve Galicia adlı askeri gemilerin İskenderun'a vardığını duyuruldu, Blas de Lezo ve Cantabri'a adlı donanma gemileri de kısa sürede Türkiye'de olacak. Kurtarma çalışmalarına destek verecek gemilerde 500 kadar deniz subayı bulunuyor.Türkiye'ye çoktan ulaşan İspanyol arama kurtarma ekiplerinden biri, 65 yaşındaki bir depremzedeyi saatler süren çalışmanın ardından enkazdan sağ çıkarmayı başardı.Bir başka İspanyol ekip, bu gece 12 yaşındaki bir kız çocuğu ve babasını altı saatlik uğraşın ardından enkazdan sağ çıkardı. Beş metrelik derinlikten kurtarılan depremzede kız çocuğu ambulansa bindirilirken, ekibin yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.Gaziantep'teki bir enkazda Türk ve İspanyol ekipleri birlikte bir kız çocuğunu canlı olarak enkazdan gün ışığına çıkardı.Enkazlarda canlı arayan İspanyol Bomberos GIRECAN adlı kurtarma ekibi, Twitter hesabından bir pide fotoğrafıyla sıra dışı bir mesaj paylaştı.Deprem bölgesinde başlarına gelenleri bir bir sıralayan ekip, "Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikayedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız" diye yazdı.Deprem olur olmaz Türkiye'ye ilk yardım ekibini gönderen kardeş ülke Azerbaycan, halihazırda sayıları 700'ü geçen bir ekiple sahada. Azerbaycan'dan gelen kurtarma uzmanları, onlarca depremzedeyi enkazdan sağ salim çıkardı.Büyük bir yardım kampanyasının devam ettiği Azerbaycan'da ise, hastanelerde Türkiye'den sevk edilecek depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı.Depremin ilk gününde Türkiye'ye yardıma koşan Yunanistan'da da yardım kampanyaları çığ gibi. Resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri, özel okullar, işçi sendikaları, spor kulüpleri Türkiye'ye yardım kampanyaları başlattı. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere gıda, giyecek ve sağlık malzemeleri toplanıyor. Diğer yandan kan bağışları ve deprem bölgesine gidilmesi için çağrılar yapılıyor.Patrocinado Rizospastis gazetesi 'Depremlerde trajik anlar yaşayan Türkiye ve Suriye halkları yalnız değildir' manşeti altında, ülke çapında başlatılan kampanyaları duyurdu.Yunan devlet kanalı ERT, Çarşamba sabahı 'Bağlantılar' adındaki programını 'Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim' sözleriyle başlayan Türkçe şarkıyla açtı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi, Türk ve Yunan kullancılar duygusal paylaşımlar yaptı.Kathimerini gazetesi 'Bugün hepimiz birer Türküz' yazılı bir çizim yayımladı.BBC Türkçe'nin Atina muhabiri Stelyo Berberakis, mevcut tablonun 1999 depremlerinden sonra ortaya çıkan kampanyaları ve dayanışmayı hatırlattığını bildiriyor.Enkazlarda canlı arayan Yunan ekipler ise, şimdiye kadar beş depremzedeyi kurtarmayı başardı. Yunanistan'dan ikinci bir arama kurtarma ekibi de Çarşamba günü Türkiye'ye uçtu.Hatay'daki enkazlarda çalışan İsviçreli arama kurtarma ekibi, dört kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Gün ışığına çıkarılan depremzedelerden ikisi çocuk.İsviçre, doktorlar ve diğer uzmanlardan oluşan ikinci bir ekibi daha Türkiye'ye yolluyor.Amerikan arama kurtarma ekibini taşıyan devasa askeri kargo uçağı, Çarşamba günü Adana'ya indi. Her biri yaklaşık 80 kişiden oluşan iki ayrı ekipte ayrıca 12 köpek ile triyaj ve beton kırma dahil 170 bin poundluk (77 bin kilo) özel alet ve ekipman vardı.ABD'nin uluslararası alanda çalışan yegane ekipleri konumundaki birimlerden biri Virginia eyaletinin Fairfax ilçesinden ve diğeri de Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinden. Fairfax'ten Türkiye'ye gelecek 'Virginia Görev Gücü 1' adlı ekip, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde ve Kasım 1999'daki Düzce depreminde de sahadaydı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, uçak gemisi USS George HW Bush'u yardım için Türkiye'ye yolluyor. Akdeniz'de seyreden uçak gemisinin kısa sürede Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.Pentagon ayrıca, halihazırda Avrupa komutanlığında görev yapan askerlerin de sahadaki yardım çalışmalarına katıldığı bilgisini verdi.Depremin ardından arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yollayan Rusya, sayıyı artırıyor. Rusya lideri Vladimir Putin, sahadaki uzmanların sayısının artırılması talimatını verdi.Halihazırda aralarında doktorların da bulunduğu sayıları 150'yi geçen Rus arama kurtarma uzmanı Kahramanmaraş'taki enkazlarda canlı arıyor.Rusya ayrıca İskenderun Limanı'ndaki yangınına bir söndürme uçağıyla müdahale etti.Sayısı neredeyse her saat artan ülkelerle, Türkiye'ye kurtarma ekibi ve insani yardım gönderen ülkelerin listesi giderek uzuyor. Asya kıtasından Japonya, Tacikistan, Malezya, Tayvan, Çin, Güney Kore, Kazakistan, Hindistan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan listede.Türkiye'nin komşularından Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Yunanistan, İran ve KKTC yardıma koştu.Orta Doğu'dan İsrail, Lübnan, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler sahada.Afrika'dan Cezayir, Libya ve Tunus'u kıtanın en ucundaki Güney Afrika izledi.Azerbaycan, felaketin ardından ilk arama kurtarma ekibini Türkiye'ye sevk eden ülke oldu, halihazırda sahada 700'ü aşkın uzman enkazlarda canlı arıyor. Azerbaycan'dan gelen ekipler, Çarşamba günü öğle saatleri itibarıyla 26 depremzedeyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.Avrupa Birliği'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı aktif hale getirmesiyle neredeyse kıtadaki tüm ülkeler seferber oldu. Almanya, İsveç, Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, Malta, Portekiz, Hırvatistan, Polonya, Çekya, İsviçre, Avusturya, Estonya, Slovakya, Macaristan, Romanya gibi birlik üyelerinin yanı sıra Karadağ ve Arnavutluk'tan onlarca arama kurtarma ekibi Türkiye'ye uçtu.Rusya işgaline karşı savaşan Ukrayna da Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasına katıldı.Rusya da depremin ilk günü ekiplerini harekete geçirdi, Moskova deprem bölgesinde bir sahra hastanesi de kuracak.Avrupa'da ayrıca AB üyesi olmayan Bosna Hersek, İngiltere, Moldova, Sırbistan da deprem bölgesinde ekipleriyle sahada çaba gösteriyor.Okyanusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler Türkiye'ye acil yardım göndermek için düğmeye bastı.Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Venezuela ve Ekvador da listeye eklenirken, Kuzey Amerika'dan ABD ve Orta Amerika'dan Meksika ekipleri Türkiye'ye iniş yaptı.Bir diğer Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da, depremzedelere 10 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.