  •  
    Beşiktaş'ta MÜJDE gibi açıklama var: Sakatlık...
  •  
    F.Bahçe için sürpriz 10 numara! Yeni kurtarıcı..
  •  
    "Lucescu giderse yine Fatih Terim gelir kesin"
  •  
    A Milli Takım'ın aslında
    Arda Turan'a ihtiyacı var
  •  
    FIFA19'da transferden kurulu en iyi kadro belli

İspanya'ya evinde şok! İngiltere 3 attı

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
İspanya'ya evinde şok! İngiltere 3 attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2018 23:40
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Raheem Sterling ile öne geçen İngiltere, 29. dakikada Rashford ile farkı 2'ye çıakrdı. İlk yarıda son sözü 38. dakikada Raheem Sterling söyledi ve İngiltere devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.

İspanya, 58. dakikada Alcacer ile farkı 2'ye indirdi. Son sözü 90+6. dakikada Ramos söyledi ve İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte İspanya 6 puanda kaldı. İngiltere ise puanını 4'e yükseltti ve grup liderliği için şansını sürdürdü.

İspanya, evinde en son 5609 gün önce 2003 yılında yenildi. Yunanistan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için