UEFA Uluslar Ligi'ndeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 16. dakikasında Raheem Sterling ile öne geçen İngiltere, 29. dakikada Rashford ile farkı 2'ye çıakrdı. İlk yarıda son sözü 38. dakikada Raheem Sterling söyledi ve İngiltere devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.İspanya, 58. dakikada Alcacer ile farkı 2'ye indirdi. Son sözü 90+6. dakikada Ramos söyledi ve İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte İspanya 6 puanda kaldı. İngiltere ise puanını 4'e yükseltti ve grup liderliği için şansını sürdürdü.İspanya, evinde en son 5609 gün önce 2003 yılında yenildi. Yunanistan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.