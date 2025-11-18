A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz, Torres, Oyarzabal, BaenaUğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Atakan, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış AlperE Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan ise puanla tanışamadı.Grubun diğer maçında aynı saatte Bulgaristan, Gürcistan'ı konuk edecek.ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu ile Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.İspanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Milli oyunculardan Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.A Milli Takım'ın İspanya maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor): Atakan Karazor (Stuttgart), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İsak Vural (Pisa)Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)Teknik direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen İspanya'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)Aymeric Laporte (Athletic), Dani Vivian (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham)Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Alex Baena (Atletico Madrid), Pablo Fornals (Real Betis)Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca son 8 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.Türkiye ile İspanya, 13. kez karşı karşıya gelecek.Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.Biri Avrupa Şampiyonası'nda, 6'sı Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 12 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.İki takım arasında eylül ayında Konya'da oynanan son maçı İspanya 6-0 kazandı.A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 647'nci müsabakaya çıkacak.Türkiye, 102 yıllık tarihinde 359'u resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 893 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 646 müsabakanın 560'nı Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 646 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 29'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.İtalyan teknik adam yönetiminde 21'i resmi, 7'si özel 28 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 51 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.