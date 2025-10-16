16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

18 Kasım Salı günü oynanacak olan İspanya-Türkiye karşılaşmasının bilet satışı başladı.

calendar 16 Ekim 2025 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakanın misafir takım tribün biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakanın tüm bilet satış organizasyonu İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından gerçekleştirilecek.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin misafir takım tribünü için ev sahibi ülke federasyonu, kendi platformundan satışa başladı.

Türk futbolseverler, müsabaka biletlerini Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki link üzerinden özel bir erişim koduyla alabilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
