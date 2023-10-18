İsmail Yüksek'in 3 yıllık dönüşümü; Terminatör

2020 yılında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye gelen İsmail Yüksek 3 yılda zirveye çıktı. Genç yıldız kısa süre içinde Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın değişmezi oldu. Transfer olduğunda zayıf biri olan İsmail, 3 yılda terminatöre dönüştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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İsmail Yüksek'in 3 yıllık dönüşümü; Terminatör
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18 Ekim 2023 11:07
Son güncelleme 18 Ekim 2023 11:31
Fenerbahçe, 2020 yılında Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ettiğinde kimse ondan böyle bir yükseliş beklemiyordu. Hatta kendi bile son milli maçın ardından benzer açıklamalar yaptı.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

3 yıl önce alt liglerde boy gösteren genç ön libero, Kanarya'ya geldikten sonra Balıkesirspor. Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Buralarda oynayarak gelişen İsmail 2 yıldır Kanarya'nın kadrosunda kaldı. Bu yılki performansıyla da hem Kanarya'nın hem de Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu.

TERMİNATÖRE DÖNÜŞTÜ

İsmail'in orta sahada rakiplerini 'yutmasında' fiziksel gelişiminin de payı büyük. İlk geldiğinde zayıf bir fiziğe sahip olan İsmail, sarı-lacivertlilerde doğru yüklemeler ile adeta bir terminatöre dönüştü. Korkutan fiziğiyle rakiplerin yetenekli ayakları ondan çekinir hale geldi.



"ÇOK ÇALIŞTIM"

İsmail Yüksek, Letonya maçı sonrasında geldiği noktayı şöyle özetledi: ""4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. EURO 2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler, aklımdan bile geçirmezdim." 

 
 

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