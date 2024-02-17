İsmail Yüksek: 'İkinci yarı bize yakışan oyun oldu'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İsmail Yüksek kazandıkları Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte İsmail Yüksek'in açıklamaları:
"Bu saha ve hava şartlarında oynamayı başaran iki takımı da tebrik ederim. Allah'a şükür sakatlık olmadı, önemlisi buydu. Sonunda kazandık. İkinci yarı bize yakışan oyun oldu. Kazandığımız için mutluyum. Çok şükür iyiyim. Takım arkadaşlarımda da, rakipte de sakatlık olmadı. Mutluyuz."
İşte İsmail Yüksek'in açıklamaları:
"Bu saha ve hava şartlarında oynamayı başaran iki takımı da tebrik ederim. Allah'a şükür sakatlık olmadı, önemlisi buydu. Sonunda kazandık. İkinci yarı bize yakışan oyun oldu. Kazandığımız için mutluyum. Çok şükür iyiyim. Takım arkadaşlarımda da, rakipte de sakatlık olmadı. Mutluyuz."