İsmail Kartal, suskun kalan 3 yıldızdan memnun!

'de hem yönetim hem de teknik heyet sezona çok iyi başlayan, ancak son haftalarda suskun kalan Eveüçlüsünün performansından memnun olduğu öğrenildi.İlk haftalarda attıkları gollerle takımını sırtlayan yıldız futbolcuların sadece skora değil takım oyununa büyük katkı verdiği düşünülüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın topu hemen kapıp oyun kurma planında üç isim de önemli rol oynuyor, görevlerini yapıyor.Süper Lig'de 5 maçtır suskun kalan ve eleştirilen Dzeko buna rağmen 16 kez ağları havalandırdı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda birçok Avrupa devini peşine takan Sebastian Szymanski'nin de ligde 9 gol, 8 asisti bulunuyor.Ligdeki son 9 mücadelede sadece bir asisti olmasına rağmen takımı çok iyi yönlendiren Dusan Tadic ise toplamda 7 kez ağları havalandırdı, 7 de gol pası verdi.Fenerbahçe üçüncü golcü arayışını transferin son gününde tamamladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında Fatih Karagümrük'e gönderdiği forveti Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" denildi.