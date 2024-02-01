İsmail Kartal'ın sisteminin kilidi Edin Dzeko!

'de son haftalardaki performansıyla eleştirilen Edin Dzeko'nun, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyun planında kritik rol üstlendiği öğrenildi. Süper Lig'de 7-1 kazanılan Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan yıldız forvet, ardından 4 karşılaşmada skor katkısı veremedi.Ancak İsmail Kartal, MKE Ankaragücü maçından sonra oyunusuna yapılan eleştiriler konusunda adeta kalkan olmuş, "Dzeko, 2-3 haftadır durağan gözüküyor ama savunmaya yardım eden, bağlantılar yapan bir durumda" ifadelerini kullanmıştı.Sezon başından itibaren rakibe baskı yapıp, kaybedilen topu hemen almak isteyen Fenerbahçe'nin bu sisteminde Edin Dzeko önemli bir faktör. Çünkü tecrübeli forvet sadece gol atmıyor, rakip defansı zorlayarak ileri uçta görev yapan arkadaşlarına boş alan yaratıyor, baskıya yardım ediyor, orta sahaya gelerek pas trafiğine de katılıyor. Bu yüzden Dzeko'nun skor ürütememesini dert etmeyen İsmail Kartal'ın kaptandan çok memnun olduğu öğrenildi.Eleştirilere rağmen Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig'de Mame Thiam ve Mauro Icardi ile gol krallığı için yarışıyor ve 16 golle zirvede bulunuyor. Tecrübeli forvet ayrıca ligde 2 de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 maçta şans bulan Dzeko, Avrupa'da ise dört kez ağları havalandırdı.Teknik Direktör İsmail Kartal, Fred'in sakatlığının sürmesi, Bartuğ ve Crespo'nun da kiralanmasının ardından Krunic-İsmail Yüksek ikilisi ile devam edecek. Milan'dan, sarı-lacivertli takıma gelen ve bulduğu şansı iyi değerlendiren Krunic'in, Kartal'ın en güvendiği isimlerden biri olduğu öğrenildi.