İsmail Kartal'ın Konyaspor maçı planı belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının taktik provalarına başladı.
Sarı-Lacivertliler ligdeki son maçında Beşiktaş derbisini 2-1 kazanmış, mücadelenin ardından İsmail Kartal, takımına 3 gün izin vermişti. Futbolcular dün yeniden Samandıra'da toplandı. Saat 18.00'deki idmanla birlikte pazartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor mücadelesinin hazırlıkları başladı. İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesinde oyuncularından istediği şeyleri tek tek açıklayarak kritik mücadeleye hazırladı.
OYUNCULARINI SIK SIK UYARDI
İsmail Kartal, rakiple ilgili hazırlanan analiz raporunu öğrencileriyle paylaştı. Başarılı çalıştırıcı, taktik idmanlar sırasında da öğrencilerine nasıl oynamaları gerektiğini anlatıp, sık sık uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe için şampiyonluk yolu, 4 puan önde olan lider Galatasaray'ı hem deplasmanda yenmekten hem de rakibin başka bir maçta daha takılmasından geçiyor. İsmail Kartal, şansları az olmasına rağmen oyuncularını mutlu sona inandırmak için sürekli konuşmalar yapmaya devam ediyor.
"TEK DÜŞÜNCEMİZ SIRADAKİ MAÇIMIZ"
Başarılı teknik adamın son toplantıda, "Maalesef ipler artık bizim elimizde değil. Ancak nasıl biz Sivas'ta takıldıysak, Galatasaray da bir yerde puan kaybedebilir. Yine de bizim yapmamız gereken bu tarz hesapları bir kenara bırakmak. Sadece önümüzdeki ilk maça yoğunlaşmak. Biz kazana kazana yolumuza devam edelim. Sıradaki rakibimiz Konyaspor. Bize düşen, tamamen bu karşılaşmaya odaklanarak İstanbul'a 3 puanla dönmek. Ardından sıradaki maç için hazırlanmak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"MOTİVE ÇIKACAKLAR"
İsmail Kartal, Konyaspor'un ligde kalma savaşı verdiğini hatırlattı. Ayrıca son Sivasspor yenilgisinin ardından Yeşil Beyazlılar'ın teknik direktör değişikliğine gittiğine dikkat çeken Kartal, karşılarında çok motive bir takım olacağını belirtti. Tecrübeli hoca, ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı sahaya yıkıp, önde presle yoğun bir baskı kurmaları gerektiğinin altını çizdi. İsmail Kartal, taraftar desteğini arkasına alacak Konyaspor'un katı savunma yapıp, oyunu soğutmaya çalışmasını bekliyor. Deneyimli teknik adamın öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Golü erken bulmamız çok önemli. Golün geciktiği her dakika rakibin direnci artar ve bu durum bizim için işleri daha da zor hale getirir" dediği kaydedildi.
'İNTİKAM' HATIRLATMASI
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta Konyaspor'u 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etmişti. Yeşil-Beyazlılar'ın başkanı Ömer Korkmaz, yaptığı açıklamada bu sonucu hatırlatarak, "Fenerbahçe'den intikam alacağız" demişti. İsmail Kartal'ın futbolcularına bu sözleri hatırlatarak, ilk düdükten son düdüğe kadar aynı motivasyonla mücadele etmeleri gerektiği uyarısında bulunduğu kaydedildi.
Sarı-Lacivertliler ligdeki son maçında Beşiktaş derbisini 2-1 kazanmış, mücadelenin ardından İsmail Kartal, takımına 3 gün izin vermişti. Futbolcular dün yeniden Samandıra'da toplandı. Saat 18.00'deki idmanla birlikte pazartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor mücadelesinin hazırlıkları başladı. İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesinde oyuncularından istediği şeyleri tek tek açıklayarak kritik mücadeleye hazırladı.
OYUNCULARINI SIK SIK UYARDI
İsmail Kartal, rakiple ilgili hazırlanan analiz raporunu öğrencileriyle paylaştı. Başarılı çalıştırıcı, taktik idmanlar sırasında da öğrencilerine nasıl oynamaları gerektiğini anlatıp, sık sık uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe için şampiyonluk yolu, 4 puan önde olan lider Galatasaray'ı hem deplasmanda yenmekten hem de rakibin başka bir maçta daha takılmasından geçiyor. İsmail Kartal, şansları az olmasına rağmen oyuncularını mutlu sona inandırmak için sürekli konuşmalar yapmaya devam ediyor.
"TEK DÜŞÜNCEMİZ SIRADAKİ MAÇIMIZ"
Başarılı teknik adamın son toplantıda, "Maalesef ipler artık bizim elimizde değil. Ancak nasıl biz Sivas'ta takıldıysak, Galatasaray da bir yerde puan kaybedebilir. Yine de bizim yapmamız gereken bu tarz hesapları bir kenara bırakmak. Sadece önümüzdeki ilk maça yoğunlaşmak. Biz kazana kazana yolumuza devam edelim. Sıradaki rakibimiz Konyaspor. Bize düşen, tamamen bu karşılaşmaya odaklanarak İstanbul'a 3 puanla dönmek. Ardından sıradaki maç için hazırlanmak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"MOTİVE ÇIKACAKLAR"
İsmail Kartal, Konyaspor'un ligde kalma savaşı verdiğini hatırlattı. Ayrıca son Sivasspor yenilgisinin ardından Yeşil Beyazlılar'ın teknik direktör değişikliğine gittiğine dikkat çeken Kartal, karşılarında çok motive bir takım olacağını belirtti. Tecrübeli hoca, ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı sahaya yıkıp, önde presle yoğun bir baskı kurmaları gerektiğinin altını çizdi. İsmail Kartal, taraftar desteğini arkasına alacak Konyaspor'un katı savunma yapıp, oyunu soğutmaya çalışmasını bekliyor. Deneyimli teknik adamın öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Golü erken bulmamız çok önemli. Golün geciktiği her dakika rakibin direnci artar ve bu durum bizim için işleri daha da zor hale getirir" dediği kaydedildi.
'İNTİKAM' HATIRLATMASI
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta Konyaspor'u 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etmişti. Yeşil-Beyazlılar'ın başkanı Ömer Korkmaz, yaptığı açıklamada bu sonucu hatırlatarak, "Fenerbahçe'den intikam alacağız" demişti. İsmail Kartal'ın futbolcularına bu sözleri hatırlatarak, ilk düdükten son düdüğe kadar aynı motivasyonla mücadele etmeleri gerektiği uyarısında bulunduğu kaydedildi.