İsmail Kartal'ın hedefi Ryan Kent!

Persepolis, son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent ile ilgileniyor. İran ekibinin bu transferi bitirmeye yakın olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın hedefi Ryan Kent!
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03 Şubat 2025 15:23
Teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden Persepolis'te transfer çalışmaları devam ediyor.

İsmail Kartal, İran'a giderken yaptığı açıklamada Türkiye'den transfer yapabileceğini söylemiş ve bu açıklamanın ardından Persepolis, Alanyaspor'dan Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı.

SIRADAKİ HEDEF RYAN KENT

Persepolis, yine İsmail Kartal'ın yakından tanıdığı bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İran temsilcisi, son olarak Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent ile ilgileniyor. Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Ryan Kent'in Persepolis'i transferinin yakın olduğu belirtildi.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

İsmail Kartal ve Ryan Kent, Fenerbahçe'nin ardından bu kez Persepolis'te yeniden buluşabilir.

Son olarak Fenerbahçe forması giyen İngiliz oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı ekim ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.

Fenerbahçe forması altında toplamda 19 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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