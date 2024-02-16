İsmail Kartal hedefi belirledi: 13 maç 39 puan

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takıma kalan her maçı kazanabileceklerini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal hedefi belirledi: 13 maç 39 puan
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16 Şubat 2024 08:39
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tüm oyuncularını motivasyon konuşmalarıyla kendine getirip Çaykur Rizespor maçına hazırlıyor.

Alanyaspor beraberliği ile zirveden inen Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal, takımına moral aşılıyor. Deneyimli çalıştırıcı yol kazalarının normal olduğunu ancak sonrasında hemen ayağa kalkmanın önemine dikkat çekti.

"HER MAÇI KAZANABİLİRİZ"

Yeniden galibiyet serisini işaret eden Kartal, "Her maçı kazanırsak şampiyonuz. Daha önceki gibi bir seri yakalarsak kimse bizi tutamaz. Kalan 13 maçtan da 3 puan alabiliriz. Bunun için sizden konsantrasyon istiyorum." ifadelerini kullandı.



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