İsmail Kartal: 'Galatasaray'ı yeneceğiz, biliyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları derbiyi kazanacaklarını açıkladı.
ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT
"Galatasaray'a puan kaybedeceğini düşünüyor musunuz? Ayrıca Galatasaray karşı şampiyonluk şansınızı yüzde kaç olarak değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "Yüzdesel olarak değil, önümüzdeki 4 maçı kazanarak son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Biz ümidimizi ve inancımızı kaybetmedik. Son ana kadar inancımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'I YENERİZ, BİLİYORUM"
"Bu oyun anlayışınızla şampiyon olabileceğinizi ve Galatasaray'ı deplasmanda yenebileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir takım vardı. Oyunun başlangıcında belirli bölümlerinde golü arayan, rakip sahada oynayan bir Fenerbahçe vardı. Rakibin (Galatasaray) sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum." dedi.
ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT
"Galatasaray'a puan kaybedeceğini düşünüyor musunuz? Ayrıca Galatasaray karşı şampiyonluk şansınızı yüzde kaç olarak değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "Yüzdesel olarak değil, önümüzdeki 4 maçı kazanarak son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Biz ümidimizi ve inancımızı kaybetmedik. Son ana kadar inancımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'I YENERİZ, BİLİYORUM"
"Bu oyun anlayışınızla şampiyon olabileceğinizi ve Galatasaray'ı deplasmanda yenebileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir takım vardı. Oyunun başlangıcında belirli bölümlerinde golü arayan, rakip sahada oynayan bir Fenerbahçe vardı. Rakibin (Galatasaray) sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum." dedi.
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