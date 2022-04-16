İsmail Kartal: 'En iyi yerde bitirmek istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe maçındaki 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Kartal, "Galatasaray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündük. Hafta başından beri takımı uyardım; "Aman dikkat" dedim ve Göztepe'nin güçlü takım olduğunu anlattım. Oyuna golle başladık, ilk yarının sonlarına doğru rakip, oyunu ele geçirdi. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Dimitris Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasat oynadık." ifadelerini kullandı.



"Üst sıralardaki yarış ne olur?" şeklinde bir soru yöneltilen tecrübeli teknik adam, "Maç maç düşünüyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, "Rol yapmam, yalan konuşmam. Ben böyle biriyim. Takımla yeri geldiğinde arkadaşım, yeri geldiğinde babayım. Biraz zamana ihtiyacım vardı, oyuncularımızla birbirimizden iyi elektrik aldık. Oyundan keyif aldılar, inandılar. Taraftar da bize destek verdi, bu günlere geldik." diye konuştu.



ŞAMPİYONLUK İÇİN YANITI



"Trabzonspor kaybediyor, siz kazanıyorsunuz? Hedefiniz ne?" diye soru sorulan 60 yaşındaki teknik adam, "Hedefimiz maç maç düşünmek. Bunu ilk geldiğimde de söyledim. Fenerbahçe'ye layık bir yerde sezonu bitirmek. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur? Bilemeyiz, futbol bu." dedi.



Takımın genç oyuncusu Arda Güler için açıklama yapan Kartal, "Arda Güler, bizim oyuncumuz. Ona sorumluluk da verdim. Miguel Crespo ile haber yolladım, penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Kendisini de tebrik ederim. Oynaya oynaya gelişecek ve bir gün, bir bakmışsınız ilk 11'de. Önünde çok yol var." değerlendirmesinde bulundu.





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