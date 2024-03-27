İsmail Kartal'dan takıma derin analiz

Fenerbahçe'de yönetim 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, teknik heyet ve futbolcular da saha içine odaklanmış durumda.
Milli aradan sonra çok yoğun bir tempoya girecek ve önemli maçlara çıkacak olan sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör İsmail Kartal, bu sezon bugüne kadar zorlandıkları maçları ekibiyle masaya yatırdı, eksik yönleri belirledi.
İSMAİL KARTAL'IN ELİ GÜÇLENECEK
Üst üste yaşanan sakatlıklarla ilk 11'ini değiştirmek zorunda olan Kartal'a milli ara ilaç gibi gelecek, King dışındaki tüm isimler takıma geri dönecek. Böylece eli güçlenecek olan tecrübeli çalıştırıcı ekibiyle belirlediği eksik yönlere yönelecek, yoğun tempoda oyun sisteminde yaşanan sorunları en aza indirmeyi amaçlayacak.
Ayrıca önceki gün verdiği röportajda 'Kimsenin puan kaybına ihtiyacımız yok. Ligde 8 maçımız var ve hepsini kazanıp şampiyon olacağız' sözlerini oyuncularına da adeta ezberleteceği öğrenildi.
TAKIM İÇİNDE TOPLANTILAR
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun ayrıca Trabzonspor deplasmanında kazanılan üç puanın ve yaşanan olaylar da takımın birlik içinde hareket etmesini motivasyon olarak kullanmak istediği ortaya çıktı. İsmail Kartal gibi, kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'ın da takım içinde yapacakları toplantılarda şampiyonluk vurgusu yapacağı bildirildi.
Milli aradan sonra çok yoğun bir tempoya girecek ve önemli maçlara çıkacak olan sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör İsmail Kartal, bu sezon bugüne kadar zorlandıkları maçları ekibiyle masaya yatırdı, eksik yönleri belirledi.
İSMAİL KARTAL'IN ELİ GÜÇLENECEK
Üst üste yaşanan sakatlıklarla ilk 11'ini değiştirmek zorunda olan Kartal'a milli ara ilaç gibi gelecek, King dışındaki tüm isimler takıma geri dönecek. Böylece eli güçlenecek olan tecrübeli çalıştırıcı ekibiyle belirlediği eksik yönlere yönelecek, yoğun tempoda oyun sisteminde yaşanan sorunları en aza indirmeyi amaçlayacak.
Ayrıca önceki gün verdiği röportajda 'Kimsenin puan kaybına ihtiyacımız yok. Ligde 8 maçımız var ve hepsini kazanıp şampiyon olacağız' sözlerini oyuncularına da adeta ezberleteceği öğrenildi.
TAKIM İÇİNDE TOPLANTILAR
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun ayrıca Trabzonspor deplasmanında kazanılan üç puanın ve yaşanan olaylar da takımın birlik içinde hareket etmesini motivasyon olarak kullanmak istediği ortaya çıktı. İsmail Kartal gibi, kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş'ın da takım içinde yapacakları toplantılarda şampiyonluk vurgusu yapacağı bildirildi.