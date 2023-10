İsmail Kartal'dan Ludogorets'e karşı büyük rotasyon

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Hatayspor ilk 11'ine göre 6 farklı isimle çıktı.62 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundurdu.Tecrübeli teknik direktör, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.Ludogorets karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans tanıyan Kartal, hücum hattında Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'yi tercih etti.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.