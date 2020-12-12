İsmail Kartal: 'Buradan en az bir puanla ayrılmak istiyorduk'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankara'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini belirtti.



Deneyimli teknik adam açıklamasında, "Maça da iyi başladık, ama bir anda defans hattında bir anlaşmazlık üzerinden arkaya bir sürpriz oyuncu kaçırdığımız için bir gol yedik. Sonra telafi ettik öne geçtik, iki sefer öne geçtiğimiz halde deplasmanda 3 gol atıp rakibimizden 4 gol yedik. İstemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Kartal, "Buradan en az bir puanla ayrılmak istiyorduk, ama sonuçta bugüne kadar rakibe en az pozisyon veren 2-3 takımdan biriydik Türkiye liginde, bugün 4 gol birden yememiz biraz düşündürücü. Bunu hafta içi irdeleyeceğiz. Bunların olmaması gerekiyor, biz takım savunmasıyla öne çıkan bir ekibiz. Rakiplere az pozisyon veriyorduk ama bugün deplasmanda 3 gol atıp 4 gol yiyorsak, bunu çok iyi irdeleyip gözden geçireceğiz. Güzel bir maç oldu rakibimiz de iyi mücadele etti. Her iki takım da kazanabilirdi onları da tebrik ediyorum, biz de bu maçtan ders çıkartıp önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.



