İsmail Kartal: 'Bolca şut çek Dusan'

Bu sezon birçok maçta müsait durumda olmasına rağmen Edin Dzeko'yu topla buluşturmak isterken top kaybı yaşayan Sırp yıldıza taraftarlar Olympiakos karşılaşmasının ardından tepki göstermişti.
"KALEYİ GÖRÜNCE VUR"
İsmail Kartal, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede; "Kaleyi görünce vur" talimatını verdi.
Dusan Tadic, Sivas'ta bol bol kaleyi yoklayacak.
50 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.
"KALEYİ GÖRÜNCE VUR"
İsmail Kartal, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede; "Kaleyi görünce vur" talimatını verdi.
Dusan Tadic, Sivas'ta bol bol kaleyi yoklayacak.
50 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.