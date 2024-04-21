İsmail Kartal: "Bolca şut çek Dusan"

Fenerbahçe'de bu sezon etkili performans gösteren fakat istenilen seviyede şut çekmeyen Dusan Tadic'e, İsmail Kartal'dan uyarı geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Bolca şut çek Dusan'
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21 Nisan 2024 12:30
Bu sezon birçok maçta müsait durumda olmasına rağmen Edin Dzeko'yu topla buluşturmak isterken top kaybı yaşayan Sırp yıldıza taraftarlar Olympiakos karşılaşmasının ardından tepki göstermişti.

"KALEYİ GÖRÜNCE VUR"

İsmail Kartal, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede; "Kaleyi görünce vur" talimatını verdi.

Dusan Tadic, Sivas'ta bol bol kaleyi yoklayacak.

50 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 15 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı. 

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