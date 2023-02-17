Galatasarayla sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden ancak kadro dışı olan İsmail Çipe'nin yeni takımı belli oldu.Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, tecrübeli file bekçisi ile anlaştı.İsmail Çipe, geçen sezon Muslera'nın sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bıraktığı dönemde yediği hatalı gollerle sık sık eleştiriliyordu.Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki kalecinin Boluspor'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.2010'dan bu yana Galatasaray'da olan ve U16'dan başlayarak her kademede forma giyen İsmail Çipe, 13 yıllık süreçte Bugsaşspor, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'a kiralık gitti.Okan Kocuk'un dönmesi, altyapıdan ise Jankat Yılmaz'ın takıma katılmasıyla kadro dışı bırakılan Çipe, Boluspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.