İskenderunspor, Hatayspor'u kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İskenderunspor, Hatayspor'u kupadan eledi
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19 Aralık 2024 14:57
Son güncelleme 19 Aralık 2024 15:31
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti.

Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı. 

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti. 
 Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Stadı'nın hasar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, afetin ardından ilk kez kentte sahaya çıktı.

Kupada grup aşamasına çıkan İskenderunsporlu futbolcular ve taraftarlar, maçın ardından sevinç yaşadı.

Stat: Kırıkhan İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin Ünal

İskenderunspor: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk. 90+2 Hüseyin Aybars Tüfekci), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Dk. 82 Ömer Gür), Ender Gör, Burak Çolak (Dk. 88 Yasin Başaytaç), Kadir Turhan, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Kerem Kurşun), Erbay Eker, Muhammet Beşir (Dk. 90+2 Mahmut Bilir)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Strandberg (Dk. 46 Aboubakar), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 46 Diack), Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur (Dk. 46 Kilama), Fernandes

Gol: Dk. 44 Görkem Sağlam (Kendi kalesine) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kerim Alıcı, Dk. 81 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+1 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 31 Serdarcan Eralp, Dk. 90+1 Yasin Başaytaç, Dk. 90+3 Göktan Işılak, Dk. 90+4 Ulaş Zengin (İskenderunspor)

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