İşitme Engelliler Kayak Alp Disiplini Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na katılacak İşitme Engelliler Kayak Alp Disiplini Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Kayak Alp Disiplini Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek
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05 Şubat 2024 13:48
 Erzurum'da düzenlenecek 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na katılacak İşitme Engelliler Kayak Alp Disiplini Milli Takımı, bu kentte kampa girecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-12 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli takım, 7-27 Şubat tarihleri arasında bu kentte kamp gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Antrenörlerimiz ve sporcularımızın verimli bir kamp dönemi geçirmelerini diliyorum. 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na az bir zaman kaldı. İnanıyorum ki hummalı çalışmalarınızın karşılığını alacak ve bu emek, olimpiyatlar sırasında madalyalara dönüşecek." ifadelerini kullandı.

 
 
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