İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Kütahya'da düzenlenen şampiyona, final müsabakasıyla tamamlandı.



Kütahya Yeni Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın final maçında İstanbul Sessizler Spor Kulübü, Uludağ İşitme Engelliler Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi maçtan 7-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.



Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.



Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, şampiyonaya ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kütahya'yı spor şehri yapma gayretinde olduklarını belirten Yavaşi, şunları kaydetti:



"Devlet olarak bizler, vatandaşlarımızın her zaman yanınızdayız. Vatandaşlarımızın bireysel hak ve hürriyetlere erişimini kolaylaştırmak, farkındalığı arttırmak için daha güçlü bir toplum oluşturmak için gayret etmeye devam edeceğiz."



Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şampiyonanın işitme engelli sporcuların azmi, kararlılığı ve spora olan tutkunlarının kanıtı olduğunu belirtti.



Gözel, "Tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu organizasyonun sadece sportif etkinlik değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendiren bir platform olduğunu bir kez daha gördük" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Engelli Futbol Kurulu Başkanı Kerim Vural da federasyon olarak hem işitme engelli futboluna hem de diğer üç engelli spor federasyonunun futbol branşına desteklerinin devam edeceğini söyledi.







