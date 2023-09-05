İşitme Engelliler Dünya Oryantiring Şampiyonası sona erdi

İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Oryantiring Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Dünya Oryantiring Şampiyonası sona erdi
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05 Eylül 2023 14:21
İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Oryantiring Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Stockholm'de yapılan organizasyona 12 ülkeden 70 sporcu katıldı.

Türkiye'nin iki sporcuyla temsil edildiği şampiyonada sürat kategorisinde yarışlar yapıldı.

Bireyselde Eylül Şenal 8. olurken, Eylül Şenal-Emrah Eren ikilisinin mücadele verdiği takımlarda ise Türkiye 5. sırayı aldı.

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