İşitme engelli Ahmet'in hedefi, Avrupa Şampiyonluğu

Kayseri'de yaşayan doğuştan işitme engelli Ahmet Yasin Göçlü (13), 6 yıl önce geçirdiği boğulma tehlikesinden sonra başladığı yüzmede, 3 yılda 9 madalya kazandı. 2021 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 4 ayrı dalda 1'inci olan Göçlü, milli takım seçmelerine hazırlanıyor.



Avrupa şampiyonluğu hedefleyen Göçlü, "Simit üzerine oturarak kaydım ve havuzda boğuldum. Oradan geçen bir ağabey beni kurtardı. O günden sonra da yüzmeyi öğrenmek için buraya başvurdum ve yüzmeyi öğrendim. 2021 yılı temmuz ayında Türkiye Şampiyonasına girdim. 4 ayrı dalda Türkiye 1'incisi oldum. Böyle başarılarım olduğunu fark edince devam etmek istedim" dedi.



Kayseri'de yaşayan Ahmet Yasin Göçlü işitme engeli ile dünyaya geldi. Ailesi, Göçlü'nün durumunu fark ederek doktora gitti. Birtakım testlerden geçirilen Göçlü, 2 yaşında koklear implant (biyonik kulak) ile sağ kulağı ameliyat edilerek işitme cihazı ile duymaya başladı. 2018 yılında Aydın'a ailesiyle tatile giden Göçlü, girdiği havuzda boğulma tehlikesi yaşadı. Anne Tuğba Göçlü (35) kente dönünce oğlu Ahmet'i yüzmeye göndermeye karar verdi. Göçlü, bu süreçte katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Göçlü, 2021 yılında katıldığı İşitme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 4 ayrı dalda 1'inci oldu. Kütahya'da milli takım seçmelerine katılan Göçlü'nün şimdiki hedefi ise Avrupa Şampiyonasına katılarak derece elde etmek.



"KİMSE BAŞARILARINDAN KAÇINMASIN"



Yüzmeye başlama kararını nasıl aldığını anlatan Göçlü, "Ailemle beraber bir gün yaz tatiline gittik. Orada kaydıraklı bir havuz vardı. Oradan kaymayı çok istiyordum, o zaman 7 yaşındaydım ve yüzmeyi bilmiyordum. Ailem kaymam için izin verdi. Simit üzerine oturarak kaydım ve havuzda boğuldum. Oradan geçen bir ağabey beni kurtardı. O günden sonra da yüzmeyi öğrenmek için buraya başvurdum ve yüzmeyi öğrendim. 2021 yılı temmuz ayında Türkiye Şampiyonasına girdim. 4 ayrı dalda Türkiye 1'incisi oldum. Böyle başarılarım olduğunu fark edince devam etmek istedim. Haydar hocam da sağ olsun, devam ettik. 2 yıl sonra 12-14 Aralık tarihleri arasında milli takım aday seçmeleri oldu. Orada da bir dalda 3'üncü oldum. Nisan ayının başında da yarışım var. Kimse başarılarından kaçınmasın, bence yapsın" diye konuştu.



TUĞBA GÖÇLÜ: ÖZEL ÇOCUKLAR EVDE DEĞİL TOPLUMUN İÇİNDE MUTLULAR



Anne Tuğba Göçlü ise "Ahmet Yasin benim özel çocuğum. Biz engelli çocuklara engelli demiyoruz. Onlar özel çocuklar. Tatile gittiğimizde Ahmet Yasin olimpik havuza direkt atladı ve yüzme bilmiyordu. O süreçte Ahmet Yasin'i kurtardılar ve yaz tatili dönüşü, 'seni kesinlikle yüzmeye getireceğim' dedim. Sonra karşımıza Haydar hocam çıktı. Hem bizim desteğimizle hem Haydar hocamın desteğiyle Ahmet Yasin yüzme yarışlarına katıldı. Hedefimiz olimpiyatlar, dünya şampiyonluğu, o yönde ilerliyoruz. Lütfen özel çocukları olan aileler, çocuklarını eve kapatmak yerine sosyalleştirsinler. Çocuklarını topluma kazandırsınlar. Özel çocuklar evde değil toplumun içinde mutlular. Herkes engelli adayı. Lütfen özel çocuklarının topluma kazandırılması için önce kendileri sosyalleşsinler sonra çocuklarını sosyalleştirsinler. Ben özel çocuk annesi olarak bunu başardım. İnşallah herkes de başarır" dedi.



"HAVUZUN İÇİNDE BİLE GÖZ TEMASINI ASLA KESMİYORLAR"



İşaret dilini, duyma engelli çocuklar kolay yol olarak gördüğü için oğluna öğretmediğini söyleyen anne Göçlü, "Ahmet Yasin'in işitme engelli olduğunu biz 18 aylıkken fark ettik. Daha sonra 2 yaş 3 aylıkken ameliyat oldu. Ahmet Yasin'in duymasında ve konuşmasında bir sıkıntı yok. Duyduktan sonra konuşma süreci çok sıkıntılıydı bizim için. Onu da özel eğitim hocalarıyla aştık. İşaret dili öğretmedim. İşaret dili öğretildiği zaman çocuklar kolay yolu seçtikleri için konuşma yetisi geride kalıyordu. Ahmet Yasin çok iyi göz teması kuran bir çocuk. Haydar hocam, göz teması, hareketlerle ve spora girmeden önce yapacaklarını söyleyerek Ahmet Yasin'i seansa alıyor. Ahmet Yasin ve Haydar hocam havuzun içinde bile göz temasını asla kesmiyorlar. Göz göze anlaşıyorlar diyebilirim" ifadelerini kullandı.



ANTRENÖR HAYDAR AYKAÇ: AHMET'İN BÜTÜN KORKULARINI YENDİK



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 3'üncü kademe milli takım antrenörü olan Haydar Aykaç da "Ahmet daha önce bir boğulma vakası geçirdiğini anlatmıştı bize. Biz de bunun üstüne giderek Ahmet'in bütün korkularını yendik. 8 ay sonrasında Kütahya'da yapılan yarışta Ahmet'le birlikte 4 birincilik aldık. Serbest, sırt, kurbağa ve kelebek olmak üzere 4 ayrı branşta, kendi yaş kategorisinde Türkiye 1'inciliğini orada yaptık. 2 sene tekrar hazırlık süremiz oldu. Gidiş gelişler, Ahmet'in rahatsızlıkları, kulaklık sorunu yaşadık. Sonrasında Ahmet tekrar bize tam adaptasyonunu verdikten sonra Ankara'daki yarışa götürdük. 6 kategoride yarışa ismini yazdık. Ahmet 5 ayrı branşta kendi yaş kategorisinde 1'inci oldu" açıklamasında bulundu.



"HEDEFİMİZ AVRUPA BARAJINI ZORLAMAK"



Milli Takım seçmelerinin ilk aşamasını geçtiklerini söyleyen Haydar Aykaç, 'İlk vize yarışını geçtik, şimdiki hedefimiz Sivas'ta yapılacak 2'nci vize yarışını ve Avrupa barajını zorlamak. Sonrasında da olimpiyatlar için Ahmet'i hazırlayacağız. Biz Ahmet'in kulağında kulaklık varken saatlerce ne yapması gerektiğini anlatıyoruz. İşaret dili olsun. Beden hareketleri olsun. Ahmet bu şartlarda kulaklığını çıkarttığı zaman benim ne anlatmak istediğimi çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Suyun içinde 2 saat boyunca yaptığımız bütün antrenmanlarda gözüm hep Ahmet'in üstünde oluyor. Biz saatlerimizi hep Ahmet için harcıyoruz. Ahmet gelecek vadeden bir çocuk. Sonumuz inşallah olimpiyat olacak. Bekliyoruz" dedi.





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