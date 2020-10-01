Isimat Mirin'e Belçika'dan teklif

Beşiktaş'ın Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'den kadrosuna kattığı ancak performansı beğenilmediği için göndermek istediği Isimat Mirin'e talip çıktı.

Isimat Mirin'e Belçika'dan teklif
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01 Ekim 2020 10:58
Siyah-Beyazlılar'ın kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Fransız savunmacı İsimat Mirin'e talip çıktı. Tecrübeli futbolcuya, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'in talip olduğu bildirildi.

Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro maaşı sebebiyle ilk etapta ayrılığa sıcak bakmayan Mirin'in, 1 sezonu futbol oynamadan geçirmemek için Belçika kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edildi.



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