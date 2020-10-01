Isimat Mirin'e Belçika'dan teklif

Siyah-Beyazlılar'ın kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Fransız savunmacı İsimat Mirin'e talip çıktı. Tecrübeli futbolcuya, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'in talip olduğu bildirildi.
Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro maaşı sebebiyle ilk etapta ayrılığa sıcak bakmayan Mirin'in, 1 sezonu futbol oynamadan geçirmemek için Belçika kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edildi.
Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro maaşı sebebiyle ilk etapta ayrılığa sıcak bakmayan Mirin'in, 1 sezonu futbol oynamadan geçirmemek için Belçika kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edildi.