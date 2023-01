Isaiah Canaan: 'Fenerbahçe taraftarlarını çok seviyorum'

THY Euroleague ekiplerinden Olympiakos'un 31 yaşındaki yaşındaki ABD'li gardı Isaiah Canaan, Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları 93-73'lük galibiyetin ardından konuştu.



Karşılaşmada 20 sayı kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bu akşam bir takım çalışmasıyla galip geldik. Takım arkadaşlarım boş kaldığım anlarda beni iyi buldu. Şutlarımın girdiğini görmek güzel. Ben takımımın galip gelmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.



Daha önce Galatasaray'da forma giydiği dönemde de Fenerbahçe'ye karşı oynayan Canaan, "Ben Fenerbahçe taraftarlarını çok seviyorum, takımları için çok tutkulular. Burada oynadığım her maç dolu salonda oynandı. Burada oynamayı çok seviyorum. Harika bir atmosfer oluyor. Bu akşam da taraftarlar geldi. Biz sezon boyunca yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmeliyiz. Her maçı kazanabiliriz. Bu akşam da iyi bir iş çıkarttık." ifadelerini kullandı.

