Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği'ye ödeyeceği ücret belli oldu.25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık maksimum 15 milyon TL kazanacak (Bugünkü kurla 1.7 milyon Euro). Bu rakamın içinde maaş ve bonuslar da yer alıyor.Sarı lacivertli kulüp, Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci için imza parası ödemeyecek.Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkarttı.