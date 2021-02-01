İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki maaşı belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli takımda alacağı maaş belli oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki maaşı belli oldu!
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01 Şubat 2021 18:37
Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci'ye ödeyeceği ücret belli oldu.

25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık maksimum 15 milyon TL kazanacak (Bugünkü kurla 1.7 milyon Euro). Bu rakamın içinde maaş ve bonuslar da yer alıyor.

Sarı lacivertli kulüp, Başakşehir'den transferi İrfan Can Kahveci için imza parası ödemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkarttı.







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