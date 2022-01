İrfan Can Kahveci: 'Yalan söylüyorlar!'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol - 1 asist yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Kahveci'nin açıklamaları;



"İçinde bulunduğumuz durumdan ötürü Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyoruz. Çok uzun süredir susuyorum. Sabrettim. Üstümüze algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Futbolumla herkes eleştirebilir beni, karakterimle ilgili eleştiremez. Bugün iyi oynadı konuşuyor, kötü oynayınca konuşmuyor derler şimdi. Yok hocayı yemişiz, yok 5 kilo fazlam varmış. Sabrettim, sustum. Susmam kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Karakterimi eleştiremezler. Kilo fazlası var diyorlar, nerede! Yağ, kilo ölçümü yapıyorlar bize. Oradalar mıydı? Yalan bunlar."



"Taraftardan ricam bu takımın arkasında durmaları. Tek gücümüz taraftar. Bu galibiyet, inşallah serinin başlangıcı olur."



"Biz hocalardan öğrendiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Saha dışında bizim işimiz yok. Başkanımız gece gündüz çalışıyor. Herkes çok istekli, takım arkadaşlarım. Bazen şanssızlıklarımız oluyor. Bazen taraftarlarımız ıslıklıyor ama onlara bir şey diyemem."



"Ben Fenerbahçeliyim. Benim hayalim hep Fenerbahçe'ydi. Burada şampiyonluklar yaşamak, sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Taraftarımız dün ıslıklar, bugün alkışlar. Onlara bir şey diyemem. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. 3 kez sakatlandım Fenerbahçe'ye geldikten sonra. Şanssızlıklar oldu."



"Oyun tarzım dışarıdan isteksiz görünebilir ama benim tarzım bu. Ben 4-5 yaşımdan beri nasıl futbol oynuyorsam bugün aynı istekle oynuyorum. İnşallah kendimi anlatabilmişimdir. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için her sorumluluğu alırım."



"Mesut Ağabey, ender gördüğüm karakterlerden bir tanesi. Çok büyük yıldız. Çok büyük yerlerde oynadı. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeyim. O da, ben de Fenerbahçe için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."





