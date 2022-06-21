İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'u şaşırttı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, yeni teknik direktör Jorge Jesus'u kendine hayran bıraktı. İrfan Can Kahveci, antrenmandaki performansıyla Portekizli hocayı adeta büyüledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'u şaşırttı
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21 Haziran 2022 12:12
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yeni sezon çalışmalarına fırtına gibi başladı. Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de İrfan Can, performansıyla alkış topladı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN ALKIŞ ALAN PERFORMANS

Yeni sezon hazırlıklarına en erken başlayan takım olan Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında kondisyon yüklemesi yapıldı. Jesus'un bizzat başlatıp sonuna dek takip ettiği tempolu koşuda İrfan Can Kahveci takımın en iyisi olarak dikkat çekti. Portekizli hocadan alkış alan İrfan Can, takım arkadaşlarına fark attı.

İrfan Can Kahveci yeni sezon öncesi Jorge Jesus'a kendini ispat etmeye başlarken, takımın en önemli ismi olacağının da sinyallerini verdi.  




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