İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası iki paylaşım!

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.