İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası iki paylaşım!

Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Galatasaray galibiyetinin ardından iki paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası iki paylaşım!
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22 Kasım 2021 01:03
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin paylaşımları:



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