İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası iki paylaşım!

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, İrfan Can Kahveci'den maç sonu iki paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.
İşte İrfan Can Kahveci'nin paylaşımları:
Sarı-lacivertli futbolcu, ilk olarak, "Yine aylardan Kasım" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, ikinci paylaşımında ise kahve içerken bir fotoğrafını paylaşıp, göz kırpma ve kahve emojisi kullandı.
İşte İrfan Can Kahveci'nin paylaşımları:
Yine aylardan Kasım..💛💙 @Fenerbahce pic.twitter.com/Z83Xcb4RSS
— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) November 21, 2021
☕️😉 @Fenerbahce pic.twitter.com/1Un8z36kEV
— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) November 21, 2021