Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Osmanlıspor sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İki takım teknik direktörleri karşılaşma sonrasın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Osmanlıspor Teknik Direktörü"Kazanmak istiyorduk. Kazanmış olsaydık kırmızı çizginin biraz üstüne çıkacaktık. Çok çetin bir mücadele vardı burada. Puanların çok önemli olduğu telafisi olmadığı haftalar var burada. İçeride kazanmayı çok istedik. Penaltıyı gole çevirmiş olsaydık buradan galip ayrılacaktık. Futbolda böyle şeyler oluyor. Daha riskli oynayabilirdik. Aynı zamanda rakibe de bu avantajı sağlardık. Bir puanla ayrıldık üzgünüz. Her hafta çok önemli olduğu için iyi hazırlanıp önümüzdeki Kasımpaşa maçına çıkacağız. Kasımpaşa müsabakasından sonra kendi evimizde oynayacağımız maçlar çok önemli. Coşkulu ve baskılı oynayabilirsiniz ama aynı zamanda dengeli olmamız gerekiyor" dedi.: "TAKIMIM DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR"İstedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Bulunulan konum itibariyle iki takımında kazanmaya ihtiyacı olduğu ama kazananın olmadığı bir maç oldu. Maça iyi başladık. Golü bulmakta sıkıntı yaşadık. Yaşadığımız bir penaltı var mağlup duruma da düşebilirdik. Çok iyi oyun oynadığımızı söyleyemem. Takımım daha iyisini yapabilir. Bunun dışında deplasmanda bir puan almamız bizim için önemli. Çok daha iyisini yapmak zorundayız. Her maçı iyi oynamak mümkün değil. Hiçbir zaman bir puana razı olan bir hoca değilim ama oyunun gidişatı bunu getirdi. Bu süreçte kazanamıyorsak kaybetmemekte önemli" diye konuştu.