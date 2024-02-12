İrfan Buz: ''Fenerbahçe için alarm nedeni''

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşmüş oldu. Şanlıurfaspor ile yollarını ayıran İrfan Buz, Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını yorumladı.
İşte İrfan Buz'un o değerlendirmeleri;
Dzeko'nun çıkması gücü azalttı!
''Evde kilidi açmakta daha çok zorlanan bir Fenerbahçe izliyoruz. Evet Dzeko formsuz gözükebilir. Ancak oyunu tamamen rakip alana yığmış ve ceza alanını abluka altına almışken Boşnak yıldızın kenara gelmesi oradaki gücü veya tehditi azalttı. Dzeko'nun golden uzak kalmasının nedenlerinden biri de 'box'tan çok çıkması. Merkezde olmadığında onun işini yapabilecek kimse kalmıyor. Çok fazla kenarlara geliyor, deplase olmaya çalışıyor.
Alarm nedeni...
2-1 öne geçtikten sonra Hadergonaj'ın topu alıp 30 metre sürmesine izin vermek Fenerbahçe takım savunması için alarm nedeni. O bölümde özellikle oyunu kontrol altına almak adına set oyununa dönmek elzemdi. Yani zorlu geçen bir maçta öne geçtikten sonra ipleri taktiksel olarak ele alamamak, hala alan bırakmak puan kaybının en önemli nedeni. Kontraya çıkan takımları savunmak için alan savunması ve yakın oynama kabiliyeti çok değerli.
Tansiyon yükseliyor
Şampiyonluk yarışında tansiyon yükseliyor, takımların ve oyuncuların mental olarak üzerlerindeki baskı artıyor. Bununla beraber de rakiplerin de hedefleri açısından dirençleri sona yaklaştıkça daha da sertleşiyor. Bu ortamda artık erken gol bulmanın, maçları erkenden koparmanın önemi oldukça yüksek. Fenerbahçe bir de erkenden gol yiyince bu konuda daha net bir baskı içerisine girdi.''
İşte İrfan Buz'un o değerlendirmeleri;
Dzeko'nun çıkması gücü azalttı!
''Evde kilidi açmakta daha çok zorlanan bir Fenerbahçe izliyoruz. Evet Dzeko formsuz gözükebilir. Ancak oyunu tamamen rakip alana yığmış ve ceza alanını abluka altına almışken Boşnak yıldızın kenara gelmesi oradaki gücü veya tehditi azalttı. Dzeko'nun golden uzak kalmasının nedenlerinden biri de 'box'tan çok çıkması. Merkezde olmadığında onun işini yapabilecek kimse kalmıyor. Çok fazla kenarlara geliyor, deplase olmaya çalışıyor.
Alarm nedeni...
2-1 öne geçtikten sonra Hadergonaj'ın topu alıp 30 metre sürmesine izin vermek Fenerbahçe takım savunması için alarm nedeni. O bölümde özellikle oyunu kontrol altına almak adına set oyununa dönmek elzemdi. Yani zorlu geçen bir maçta öne geçtikten sonra ipleri taktiksel olarak ele alamamak, hala alan bırakmak puan kaybının en önemli nedeni. Kontraya çıkan takımları savunmak için alan savunması ve yakın oynama kabiliyeti çok değerli.
Tansiyon yükseliyor
Şampiyonluk yarışında tansiyon yükseliyor, takımların ve oyuncuların mental olarak üzerlerindeki baskı artıyor. Bununla beraber de rakiplerin de hedefleri açısından dirençleri sona yaklaştıkça daha da sertleşiyor. Bu ortamda artık erken gol bulmanın, maçları erkenden koparmanın önemi oldukça yüksek. Fenerbahçe bir de erkenden gol yiyince bu konuda daha net bir baskı içerisine girdi.''