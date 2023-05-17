Inzaghi: 'Kulüp son 16 yeter demişti'

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Milan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk takım oldukları için çok gururlu olduğunu söyleyen Inzaghi, "Muhtemelen neyi başardığımızı birkaç gün içinde daha iyi anlayacağız. Bu hedef bir hayaldi, biz hep buna inandık. Böyle bir derbiyle birlikte finale yükselmek çok büyük bir memnuniyet bizim için. Oyuncularıma sadece övgü dolu sözler söyleyebilirim" diye konuştu.



Final yolunda hiç kolay bir rakiple oynamadıklarını söyleyen Inzaghi, "Kulüp benden 19 yıldır başarılamayan son 16'ya kalmamı istedi ve şuan finaldeyiz. Kimse bize bedavadan tur vermedi, hep güçlü rakiplerle oynadık ve hak ederek buraya geldik." açıklamasını yaptı.



Finaldeki rakipleriyle ilgili tercihi sorulduğunda ise İtalyan hoca, "Real Madrid de Manchester City de Avrupa'nın en iyi iki takımı. İlk maç dengeli göründü. Kaliteyi izlemek başka birşey. Rövanşı da büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Rakip kim olursa olsun karşılarında tamamen hazır bir Inter görecekler" diyerek açıklamalarını tamamladı.



