Inter yeni forvetini bedavaya alıyor

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Mehdi Taremi, Inter ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter yeni forvetini bedavaya alıyor
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12 Şubat 2024 17:17
Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Inter, hücum hattını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek olan İranlı forvet Mehdi Taremi ile 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde, İtalyan kulübünün Taremi için sağlık kontrolleri randevusu aldığı ve bu transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.

Bu sezon Porto ile 24 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 4 asist kaydetti.

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