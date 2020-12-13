İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesinde Eusebio Di Francesco'nun takımı Cagliari ile Antonio Conte'nin çalıştırdığı Inter kozlarını paylaştı.



Sardegna Arena'da oynanan karşılaşma Inter, 3-1'lik skorla kazandı. Cagliari 42. dakikada Riccardo Sottil'in golüyle ilk devreyi önde kapatırken, 77'de Nicolo Barella bu gole yanıt verdi. 84'te Danilo D'Ambrosio, Inter'i üstünlüğe taşıdı. 90'da Romelu Lukaku tabelayı ilan etti.



Alınan bu sonucun ardından Cagliari 12 puanda kaldı. Inter 24 puana çıkarak 7 haftalık yenilmezlik serisine ulaştı.



Ligin bir sonraki haftasında Cagliari deplasmanda Parma ile karşılaşacak. Inter sahasında Napoli'yi konuk edecek.



