Inter, Edin Dzeko'nun golleriyle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter, Edin Dzeko'nun golleriyle kazandı
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24 Kasım 2021 22:45
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, kendi sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda 5. haftada oynanan maçı Inter, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 61 ve 67. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karılaşmada 86 dakikada görev aldı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti. Shakhtar Donetsk ise 1 puanda kaldı.

Grupta bir sonraki hafta Inter, Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Shakhtar Donetsk ise Sherif ile karşılaşacak.


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