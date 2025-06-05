Inter'den yeni sezonun ilk transferi: Petar Sucic

Serie A ekiplerinden Inter, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
İtalyan devi, Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Petar Sucic'i 14 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.
Milano temsilcisi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sucic bu sezon Zagreb formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi.
İtalyan devi, Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Petar Sucic'i 14 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.
Milano temsilcisi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sucic bu sezon Zagreb formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi.
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