Inter'den yeni sezonun ilk transferi: Petar Sucic

Inter, Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Petar Sucic'i kadrosuna kattı.

calendar 04 Haziran 2025 18:00 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 01:11
Haber: Sporx.com
Inter'den yeni sezonun ilk transferi: Petar Sucic
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Serie A ekiplerinden Inter, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

İtalyan devi, Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Petar Sucic'i 14 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

Milano temsilcisi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sucic bu sezon Zagreb formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi.

 


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