Inter'den yeni sezonun ilk transferi: Petar Sucic

Serie A ekiplerinden Inter, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.



İtalyan devi, Dinamo Zagreb'in 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Petar Sucic'i 14 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.



Milano temsilcisi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Sucic bu sezon Zagreb formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi.







