UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Inter, sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi İtalyan temsilcisi 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42 ile 66. dakikalarda Edin Dzeko ve 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.



Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Inter, puanını 10'a yükseltti. İtalyan ekibi, üst turu garantilerken, Barcelona'nın da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti. Viktoria Plzen, 5 maç sonunda puanla tanışamadı.



Grubun son haftasında Inter, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Viktoria Plzen, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.



