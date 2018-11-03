İtalya Serie A'da son haftaların formda ekibi, sahasında konuk ettiği'ya gol oldu yağdı ve rakibinimağlup etti.Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 14 ve 49. dakikalarda Gagliardini, 16'da Politano, 90+1'de Joao Mario ve 90+4. dakikada Nainggolan attı.Ligde üst üste 7. maçını kazanan Inter, puanını 25 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Genoa ise 14 puanla 11. sırada kaldı.Inter, gelecek hafta Atalanta deplasmanına konuk olacak. Genoa ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.