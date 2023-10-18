İngiltere-İtalya maçında Filistin'e destek tezahüratı!

İngiltere ile İtalya arasında oynanan EURO2024 Elemeleri maçında 'Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu' anonsu yapıldı. Bu anons sonrası tribünler 'Özgür Filistin' tezahüratları yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İngiltere-İtalya maçında Filistin'e destek tezahüratı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2023 10:32
İngilter ile İtalya arasında oynanan maçta İngiliz taraftarlar Filistin'i destek verdi.

İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, İngiliz taraftarlar, 'Özgür Filistin' tezahüratları yaptı.

İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de oynanan maçta 'Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu' anonsu sonrası 'Özgür Filistin' tezahüratlarında bulundu.

İsrail cephesi bu harekete tepki gösterirken, Müslümanlar tarafından bu hareket alkış topladı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery