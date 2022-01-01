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Indiana, Domantas Sabonis'i Sacramento'ya takasladı!

Indiana Pacers, altı oyunculu takasta Domantas Sabonis'i Sacramento Kings'e yollayarak, Tyrese Haliburton'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers, altı oyunculu takasta Domantas Sabonis'i Sacramento Kings'e yollayarak, Tyrese Haliburton'ı kadrosuna kattı.

Pacers bu takasta Haliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı alarak, Sabonis'le birlikte Jeremy Lamb, Justin Holiday ve 2027 ikinci tur draft hakkını Kings'e gönderdi.

Indiana bu sezon Sabonis ve Myles Turner ikilisini ayırmaya hazırlanıyordu ve Sabonis'in, Turner'dan önemli ölçüde daha fazla takas değerine sahip olduğu yaygın bir şekilde kabul ediliyordu.

Kısa süre önce Caris LeVert'ü takasla yollayan Pacers, artık Haliburton, Buddy Hield, Malcolm Brogdon ve Chris Duarte'den oluşan yenilenmiş bir guard rotasyonuna sahip oldu.


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