90+4, G.SARAY İÇİN İLK KRİTİK AN

90+12'DE PENALTI, 90+15'TE GOL!

PUAN DURUMU

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FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

STOPERDE MARIO LEMINA

EMRE AKBABA 5 MAÇ SONRA 11'DE

MUSTAFA CENGİZ'E DESTEK

BASKILI FOTOĞRAFLAR TRİBÜNDE

GALATASARAY KAÇIRDI, ANTEP ATTI

ONYEKURU BOŞ KALEYE ATAMADI

FEGHOULI'DEN İYİ PAS, FALCAO BİTİRDİ

5 DAKİKA İÇİNDE ÜSTÜNLÜK GELDİ

YOUNES BELHANDA "SİHİR" YAPTI

GALATASARAY'DA ENDİŞELENDİREN KIRMIZI

STOPER İKİLİSİ TAYLAN VE LEMINA

FEGHOULI "NEFES" ALDIRDI

RADAMEL FALCAO SAKATLANDI

G.ANTEP BİR KEZ DAHA UMUTLANDI

G.SARAY'DA OFSAYT İTİRAZLARI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. TT Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.Galatasaray'ın golleri, 36. dakikada Falcao, 40. dakikada Belhanda ve 66. dakikada Feghouli'den geldi. Gaziantep'in sayılarını ise 17. dakikada Djilobodji, 78. dakikada Twumasi ve son olarak 90+15. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Galatasaray'da Ahmet Çalık, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve stoperde kalan sürede Lemina ile Taylan Antalyalı görev yaptı.Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, 29. haftadaki kritik Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan Radamel Falcao, 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.4 maçtır kazanamayan Galatasaray puanını 51 yaptı. 6 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 34 puana yükseldi.Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına konuk olacağı 29. haftada, Gaziantep evinde Antalyaspor'u konuk edecek.Mücadelenin 90+4. dakikasında Galatasaray için belki de sezonun kırılma anı yaşandı. Uzatma dakikalarında bastıran Gaziantep FK, 90+4. dakikada golü ve beraberliği buldu.Sağ kanattan gelen ortada Kayode harika bir röveşatayla skora dengeyi getiren golü kaydetti. Pozisyonu VAR ekranında inceleyen hakem Alper Ulusoy, öncesinde faul tespit etti ve golü vermedi.Gaziantep, 90+12'te penaltı kazandı. Maxim ceza sahası içerisinde Sekidika'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. ve topun başına gelen Maxim, 90+15'te ağları sarsarak 3-3'lük skoru, 1 puanı getirdi.(59) Başakşehir(56) Trabzonspor (1 maçı eksik)(53) Sivasspor(51) Galatasaray(47) Beşiktaş(43) Alanyaspor (1 maçı eksik)(43) FenerbahçeGalatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.Galatasaray'ın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ryan Donk kadroda yer almazken, Ömer Bayram da yedeğe çekildi.Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Younes Belhanda ve Emre Akbaba'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Okan Kocuk, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'iyle çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Ömer Bayram'ın yanı sıra Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yer aldı.Galatasaray'da kart cezalısı Adem Büyük, kadroda yer almadı.Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao ve cezalı Donk'un yokluğunda Lemina'yı stoperde görevlendirdi.Gabonlu futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında savunmanın ortasında Ahmet Çalık ile görev yaptı.Mario Lemina, sakat Muslera ve cezalı Donk'un kadroda yer almadığı, Selçuk İnan'ın da yedek soyunduğu karşılaşmaya kaptan kolluğunu takarak çıktı.Galatasaray'da Emre Akbaba, ligde 5 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.Ligde en son 22. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Akbaba, sonraki 5 müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.Galatasaraylı taraftarların, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üst üste iki ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e moral vermek amacıyla hazırladığı pankart tribüne asıldı.Pankartın üzerinde Mustafa Cengiz'in daha önce bir basın toplantısında kullandığı Fetih Suresi'nin ilk ayeti olan "İnna fetahna leke fethan mübina (Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik)" ifadesi ile "Dualarımız seninle başkanım" yazısı yer aldı.Tribüne asılan bir başka pankartta ise Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren kaleci Muslera ve Andone'nin resimleri ile "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" ifadesine yer verildi.Galatasaray'ın yedek kulübesinin arkasındaki bölüme de Muslera, Andone ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama'nın maketleri yerleştirildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada tribünlere sarı-kırmızılı taraftarların baskılı fotoğrafları konuldu.Doğu tribününün alt bölümüne konulan fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, bir süre önce helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ile sağlık çalışanlarının fotoğrafları dikkati çekti.Tribünün üst bölümüne de "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" pankartı asıldı.Galatasaray karşılaşmanın ilk dakikalarında rakibine oranla daha etkili görünürken, ilk 5 dakikada yakalanan pozisyonlarda sonuç çıkmadı.Gaziantep, 17. dakikada kazanılan korner sonrasında golü buldu. Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi hareketlenen Djilobodji çok sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray'da oyuncular gol öncesinde faul olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, sonuç değişmedi.Geri düştükten sonra Gaziantep defansının arkasına atılan paslarla etkili olmaya çalışan Galatasaray, Onyekuru ile çok net bir pozisyonu değerlendiremedi.33. dakikada sarı-kırmızılılar Feghouli'yle hızlı geldi. Cezayirli futbolcunun harika ara pasında Onyekuru hareketlendi. Kaleci Günay kalesini terk etti ancak topa müdahale edemeyince Onyekuru boş kaleye vuruşunu yaptı. Gerilerden gelen Kana-Biyik son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.Dakikalar ilerledikçe rakip yarı alanda daha fazla oyuncuyla yer almaya başlayan Galatasaray, aradığı beraberlik golünü 36. dakikadaki pas trafiği sonrasında buldu.Sofiane Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Radamel Falcao, uygun durumda soğukkanlı bir şekilde çok şık bir vuruş yaptı ve skora dengeyi getirdi.Gaziantep'in üst üste pas hataları yapmaya başlamasıyla daha etkili olmaya başlayan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçın 40. dakikasında üstünlüğü ele geçirdi.Ceza yayı üzerinde topla buluşan Seri şık bir hareketle rakiplerinden sıyrılıp ara pasını gönderdi. Topla buluşan Belhanda, şık bir hareketle iki rakibini ekarte etti ve yakın direğe yaptığı vuruşla takımını öne taşıdı.Karşılaşmanın 2. yarısına üstünlüğün verdiği rahatlıkla bol pas yaparak başlayan Galatasaray, mücadelenin 55. dakikasında 10 kişi kaldı.Bu dakikada Belhanda'nın hatalı pasıyla topu kapan Kenan Özer ceza sahasına girerken Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, son adam olduğu için tereddüt etmeden kırmızı kartını gösterdi.Luyindama'nın lisansının olmaması, Marcao'nun sakatlığı, Donk'un cezalı olması nedeniyle stoper bölgesinde sorun yaşayan Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesi sonrasında ilginç bir ikili ortaya çıktı.Fatih Terim, Ahmet Çalık'ın oyundan ihraç edilmesi sonrasında Emre Akbaba'yı kenara aldı ve Taylan Antalyalı'yı, Lemina'nın yanına stopere monte etti.Gaziantep, Galatasaray'ın 10 kişi kalması sonrasında teknik direktör Sumudica'nın da takımı ileri çıkmaya yönlendirmesiyle birlikte daha çok gol aramaya başladı ancak organizasyonlarda yaşanan sorunlar nedeniyle deplasman ekibi pozisyon bulamadı. Bu sırada Galatasaray yakaladığı ilk pozisyonu değerlendirdi ve farkı 2'ye çıkarıp nefes aldı.66. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada Feghouli topun gelişine sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.Radamel Falcao, karşılaşmanın 74. dakikasında kendini yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. Ayağa kalkıp kendini deneyen Falcao, daha sonra yeniden yere oturdu ve devam edemeyeceğini teknik heyete bildirdi.Galatasaray'da sağ ayağında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen Falcao kenara alındı. Falcao'nun yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu.Gaziantep, 10 kişi kalan Galatasaray karşısında 3. golü kalesinde gördükten sonra bir kez daha maça ortak olmayı başardı.78. dakikada Twumasi ceza sahasının biraz gerisinden sert bir vuruş çıkardı. Yerden seken top kaleci Okan'ı geçerek uzak direkten ağlarla buluştu. Galataasaray'da kaleci Okan Kocuk ve oyuncular, topa doğru hareketlenen Kenan'ın ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazlarda bulunsa da, VAR incelemesi sonrasında karar değişmedi.4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın yerden pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.17. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı sert kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı köşeden ağlara gönderdi: 0-1.20. dakikada Güray Vural'ın ceza yayı hemen önünde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk yatarak topu çıkardı.34. dakikada Galatasaray çok önemli bir fırsatında yararlanamadı. Feghouli'nin derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında kaleci Günay Güvenç'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara doğru yolladı. Ancak son anda araya giren Kana Bıyık, topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.36. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.40. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Seri'nin pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Belhanda, şık bir çalımla savunmadaki iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.