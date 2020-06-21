Süper Lig'de son puan durumu ve kalan maçlar!

Süper Lig'de 28. hafta maçları iki maç haricinde tamamlandı. İşte kalan maçlar, son puan durumu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de son puan durumu ve kalan maçlar!
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21 Haziran 2020 23:05
Süper Lig'de 28. hafta maçları Pazartesi günü oynanacak iki maç haricinde tamamlandı.

Ankaragücü 1-2 Başakşehir
Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği
Malatyaspor 2-1 Göztepe
Denizlispor 1-5 Beşiktaş
Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Galatasaray 3-3 Gaziantep

MAÇ PROGRAMI
21.00 Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Antalyaspor - Ç.Rizespor

PUAN DURUMU

59 - Başakşehir
56 - Trabzonspor (1 maçı eksik)
53 - Sivasspor 
51 - Galatasaray
47 - Beşiktaş
43 - Alanyaspor (1 maçı eksik)
43 - Fenerbahçe
37 - Göztepe
33 - Gaziantep
33 - Antalyaspor (1 maçı eksik)
32 - Kasımpaşa
31 - Denizlispor
31 - Gençlerbirliği
28 - Rizespor (1 maçı eksik)
28 - Malatyaspor
27 - Konyaspor
24 - Ankaragücü
22 - Kayserispor

ŞAMPİYONLUK ADAYLARININ KALAN MAÇLARI

TRABZONSPOR

Kalan maçları
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)

BAŞAKŞEHİR

Kalan maçları
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)

GALATASARAY

Kalan Maçları
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)

SİVASSPOR

Kalan Maçları
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)



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