Süper Lig'de 28. hafta maçları Pazartesi günü oynanacak iki maç haricinde tamamlandı.
Ankaragücü 1-2 Başakşehir
Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği
Malatyaspor 2-1 Göztepe
Denizlispor 1-5 Beşiktaş
Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Galatasaray 3-3 Gaziantep
MAÇ PROGRAMI
21.00 Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Antalyaspor - Ç.Rizespor
PUAN DURUMU
59 - Başakşehir
56 - Trabzonspor (1 maçı eksik)
53 - Sivasspor
51 - Galatasaray
47 - Beşiktaş
43 - Alanyaspor (1 maçı eksik)
43 - Fenerbahçe
37 - Göztepe
33 - Gaziantep
33 - Antalyaspor (1 maçı eksik)
32 - Kasımpaşa
31 - Denizlispor
31 - Gençlerbirliği
28 - Rizespor (1 maçı eksik)
28 - Malatyaspor
27 - Konyaspor
24 - Ankaragücü
22 - Kayserispor
ŞAMPİYONLUK ADAYLARININ KALAN MAÇLARI
TRABZONSPOR
Kalan maçları
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
BAŞAKŞEHİR
Kalan maçları
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
GALATASARAY
Kalan Maçları
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)
SİVASSPOR
Kalan Maçları
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)
Ankaragücü 1-2 Başakşehir
Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği
Malatyaspor 2-1 Göztepe
Denizlispor 1-5 Beşiktaş
Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Galatasaray 3-3 Gaziantep
MAÇ PROGRAMI
21.00 Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Antalyaspor - Ç.Rizespor
PUAN DURUMU
59 - Başakşehir
56 - Trabzonspor (1 maçı eksik)
53 - Sivasspor
51 - Galatasaray
47 - Beşiktaş
43 - Alanyaspor (1 maçı eksik)
43 - Fenerbahçe
37 - Göztepe
33 - Gaziantep
33 - Antalyaspor (1 maçı eksik)
32 - Kasımpaşa
31 - Denizlispor
31 - Gençlerbirliği
28 - Rizespor (1 maçı eksik)
28 - Malatyaspor
27 - Konyaspor
24 - Ankaragücü
22 - Kayserispor
ŞAMPİYONLUK ADAYLARININ KALAN MAÇLARI
TRABZONSPOR
Kalan maçları
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
BAŞAKŞEHİR
Kalan maçları
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
GALATASARAY
Kalan Maçları
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)
SİVASSPOR
Kalan Maçları
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)