İmzadan önce, imzadan sonra: Fernando Muslera

Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera ile mart ayında yeni sözleşme imzalandı. Yeni kontrat, Uruguaylı file bekçisine yaramadı. Deneyimli eldivenin son 2 maçta kalesine gelen 12 şutun 7'si gol oldu.

Haber; Sabah
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İmzadan önce, imzadan sonra: Fernando Muslera
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04 Nisan 2021 12:09
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Galatasaray, etkisiz bir görüntü çizdiği maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Çaykur Rizespor maçında kalesinde 4 gol gören Fernando Muslera, Hatayspor maçında da 3 gole engel olamadı.

KÖTÜ GÖRÜNTÜYE AYAK UYDURDU

Cimbom'da her zaman güven veren kaleci Fernando Muslera da takımın kötü görüntüsüne ayak uydurdu.

Sözleşmesi 16 Mart'ta yenilenen ve imza töreniyle duyurulan Uruguaylı kaleci, o günden sonra oynadığı iki maça çıktı, kalesine gelen 12 şutun yedisi gol oldu. Muslera, daha önceki 41 şutta aynı sayıda gole izin vermişti.



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