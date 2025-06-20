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Immobile'nin maaşı İtalyanları zorluyor!

Beşiktaş'ın elden çıkartmak istediği Ciro Immobile için maaş sorunu yaşanıyor. İtalya Serie A ekibi Bologna, Beşiktaş'ın kapısını "Maaşı yarı yarıya" teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

calendar 20 Haziran 2025 08:51 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Immobile'nin maaşı İtalyanları zorluyor!
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Beşiktaş'ın hem performansı hem de yüksek maaşı nedeniyle yeni sezonun planlamasında düşünmediği Ciro İmmobile, İtalyan kulüplerinin gözdesi durumunda.

MAAŞI YİNE SORUN OLDU

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; son olarak Edin Dzeko'yu Fiorentina'ya kaptıran Bologna, gözünü tecrübeli golcüye çevirdi. İmmobile'ye daha önce de Milan ve Fiorentina talip olmuş, ancak 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti sorun yaratmıştı.


BOLOGNA'DAN YARI YARIYA FORMÜLÜ

 Aynı problemin Bologna ile de yaşandığı, Serie A ekibinin siyah-beyazlıların kapısını "Maaşını yarı yarıya ödeyelim" önerisiyle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yakın zamanda İmmobile'nin ücretini 3 milyon Euro'ya indirmek istediklerini açıklamıştı. Aradan geçen süreçte bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı. 

 
 


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