Immobile'nin maaşı İtalyanları zorluyor!

Beşiktaş'ın hem performansı hem de yüksek maaşı nedeniyle yeni sezonun planlamasında düşünmediği Ciro İmmobile, İtalyan kulüplerinin gözdesi durumunda.
MAAŞI YİNE SORUN OLDU
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; son olarak Edin Dzeko'yu Fiorentina'ya kaptıran Bologna, gözünü tecrübeli golcüye çevirdi. İmmobile'ye daha önce de Milan ve Fiorentina talip olmuş, ancak 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti sorun yaratmıştı.
BOLOGNA'DAN YARI YARIYA FORMÜLÜ
Aynı problemin Bologna ile de yaşandığı, Serie A ekibinin siyah-beyazlıların kapısını "Maaşını yarı yarıya ödeyelim" önerisiyle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yakın zamanda İmmobile'nin ücretini 3 milyon Euro'ya indirmek istediklerini açıklamıştı. Aradan geçen süreçte bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı.
MAAŞI YİNE SORUN OLDU
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; son olarak Edin Dzeko'yu Fiorentina'ya kaptıran Bologna, gözünü tecrübeli golcüye çevirdi. İmmobile'ye daha önce de Milan ve Fiorentina talip olmuş, ancak 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti sorun yaratmıştı.
BOLOGNA'DAN YARI YARIYA FORMÜLÜ
Aynı problemin Bologna ile de yaşandığı, Serie A ekibinin siyah-beyazlıların kapısını "Maaşını yarı yarıya ödeyelim" önerisiyle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yakın zamanda İmmobile'nin ücretini 3 milyon Euro'ya indirmek istediklerini açıklamıştı. Aradan geçen süreçte bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı.
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