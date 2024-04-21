İlker Yağcıoğlu'ndan yabancı ve Türk hakem kıyası!

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, yabancı ve Türk hakemlerin performansını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlker Yağcıoğlu'ndan yabancı ve Türk hakem kıyası!
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21 Nisan 2024 00:38
Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de görev alan yabancı VAR hakemleri ve Türk hakemlerin performansına dair Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından yorumlarda bulundu.

İlker Yağcıoğlu bu hafta oynanan maçlardaki kararları değerlendirerek, "Yabancı VAR hakemlerinin ve bizim hakemlerimizin futbola bakış açısı arasında ciddi şekilde fark var. Yabancı hakemin faulü yorumlaması ve bizimkilerin yorumlaması arasında dünya kadar fark var.'' dedi. 

Sözlerine devam eden Yağcıoğlu, ''Yabancı hakemler pozisyonu kabak gibi gösteriyor. Gösterdiği pozisyonda hakem monitöre gelip anında kararını veriyor. Dolayısıyla keşke bütün maçlara VAR yabancı hakem gelse de eşitlik sağlansa.'' ifadelerini kullandı. 

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