29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

İlker Yağcıoğlu: "Hüsran kaçınılmaz olur"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi İlker Yağcıoğlu yorumladı.

29 Eylül 2025 10:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İlker Yağcıoğlu: 'Hüsran kaçınılmaz olur'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-0 kazandı.

Karşılaşmayı Takvim gazetesi yazarı İlker Yağcıoğlu, değerlendirdi. İşte İlker Yağcıoğlu'nun yorumları:

"Futbolda yıllardır söylenen bir kural vardır: Bir maçı kazanmak istiyorsanız en az 7 oyuncunuzun iyi performans sergilemesi gerekir. Ancak dün akşamki Fenerbahçe'yi izledikten sonra bırakın 7 oyuncuyu, sahada iyi oynayan 3 ismi bile zor sayarız.


Rakip Antalyaspor, gücü belli, oyun planı sınırlı bir takım.
Maçtan puan çıkarabilmeleri için tek seçenekleri vardı: Savunma yapmak. Nitekim öyle de yaptılar. Ama öyle dişe diş, sert ikili mücadelelerle oynayan bir savunma değil bu; sadece pozisyonlarını kaybetmeden, disiplinli bir duruşla Fenerbahçe'yi durdurdular.

Buna rağmen Sarı Lacivertliler, maç boyunca sadece çok az ceza sahasına etkili şekilde girebildi.
Bu tablo içinde 60. dakikada ve kazanılan bir penaltıyla ve son dakika atılan golle 2-0'lık galibiyet, kağıt üstünde 3 puan anlamına gelebilir.
Ancak oyunun sahaya yansıması ne taraftarı memnun eder ne de gelecek adına umut verir. Fenerbahçe'nin hücum hattı, büyük beklentilerle kurulmuş bir yapı.

Ancak Nene, Kerem, Talisca ve En-Nesyri, sahada adeta silik gözüktüler. Bu kadar etkisiz bir ön bölgeyle oyun ister istemez tıkanıyor, rakip savunmalar zorlanmadan çözüm üretebiliyor. Dünkü görüntüsüyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının içinde kalması çok zor. Bireysel yetenekler değil gösterilen mücadele ve takım olgusu belirleyici olur. Bu tablo değişmezse, sezon sonunda hüsran kaçınılmaz olur." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
